बॉक्स ऑफिस: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पहले दिन पास हुई या फेल? जानें कमाई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दशहरा के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म के सामना ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा- चैप्टर 1' से हो रहा है। इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है। शशांक खेतान ने इसके निर्देशन का काम संभाला है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पहले दिन की कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं।
कारोबार
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन किया इतना कारोबार
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण और जाह्नवी की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 9.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। ऋषभ की 'कंतारा- चैप्टर 1' ने 60 करोड़ रुपये का करोबार करते हुए इसके मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा रुपये कमाए हैं। हालांकि, बजट (करीब 60 करोड़ रुपये) के हिसाब से वरुण की फिल्म का पहले दिन का कारोबार ठीक-ठाक रहा है। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों ने इसे सराहा है।
कहानी
प्यार और धोखे की है कहानी
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण और जाह्नवी के अलावा सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल भी अहम किरदार में हैं। फिल्म की कहानी सनी और तुलसी के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्हें अपने-अपने पार्टनर से प्यार में धोखा मिलता है। प्यार को वापस हासिल करने के लिए वरुण और जाह्नवी आपस में प्यार का नाटक करने लगते हैं। कुल मिलाकर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' हल्की- फुल्की रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है।