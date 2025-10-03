बॉक्स ऑफिस: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पहले दिन पास हुई या फेल? जानें कमाई

कारोबार

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन किया इतना कारोबार

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण और जाह्नवी की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 9.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। ऋषभ की 'कंतारा- चैप्टर 1' ने 60 करोड़ रुपये का करोबार करते हुए इसके मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा रुपये कमाए हैं। हालांकि, बजट (करीब 60 करोड़ रुपये) के हिसाब से वरुण की फिल्म का पहले दिन का कारोबार ठीक-ठाक रहा है। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों ने इसे सराहा है।