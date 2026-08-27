अभिषेक चौधरी ने बॉलीवुड पोस्टरों को रचनात्मक अंदाज में दिया नया रूप, जोया अख्तर ने मांगा 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' का प्रिंट

अपने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई को प्रोक्रिएट और इलस्ट्रेटर जैसे डिजिटल टूल के साथ जोड़कर, अभिषेक अपने पोस्टरों में कुछ मजेदार और अलग चीजें डालते हैं।

जैसे बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान का उल्टे घोड़े पर सवार होना, जो उनके किरदार के दिलेर पहलू को दिखाता है।

अब तक वह 10 से ज्यादा पोस्टर बना चुके हैं और अभी रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि वह खुद कहते हैं, उनके काम को देखने वाले लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

इससे पता चलता है कि यह सकारात्मक प्रतिक्रिया किस तरह भारतीय सिनेमा को नए तरीकों से मनाने के उनके जुनून को और बढ़ाती है।