'जिंदगी न मिलेगी दोबारा 2' के साथ फिर मचेगा धमाल, सीक्वल पर आई ये जानकारी

कहानी

इस बार दोस्ती पर केंद्रित होगी कहानी

मिड-डे के मुताबिक, सीक्वल में ऋतिक, फरहान और अभय के किरदार 40 की उम्र में दिखाए जाएंगे। एक सूत्र ने बताया, "जोया ने आखिरकार ऐसा ड्राफ्ट तय कर लिया है जिससे वह संतुष्ट हैं। उनका हमेशा से यही कहना था कि 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' का सीक्वल तभी बनेगा जब उसमें कुछ नया कहने को होगा। यह पुरानी यादों को ताजा करने वाली फिल्म नहीं है; फिल्म बीते समय और तीनों पुरुषों की जिंदगी में आए बदलावों को दर्शाती है।"