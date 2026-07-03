जेंडाया ने इस अवतार में जीता फैंस का दिल, 'द ओडिसी' प्रेस टूर पर किया धमाकेदार आगमन
जेंडाया ने अपनी नई फिल्म 'द ओडिसी' के लिए प्रेस टूर शुरू कर दिया है। इस फिल्म के प्रचार के लिए जेंडाया जिस 'एथेना' लुक में नजर आ रही हैं, वह सबकी निगाहें अपनी ओर खींच रहा है।
क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी यह फिल्म जेंडाया की पिछली 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के बाद अब दर्शकों के सामने आएगी। यह जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
जेंडाया दिखीं ऐनी और मैट के साथ
हाल ही में न्यूयॉर्क में जेंडाया को ऐनी हैथवे और मैट डेमन के साथ देखा गया। इस दौरान उन्होंने काइट ब्रांड का एक शानदार आउटफिट पहना था। उनके इस आउटफिट में ड्रेप्ड ब्लाउज, घुटनों तक आने वाली स्कर्ट और एक बोल्ड ब्लैक लेदर बेल्ट शामिल थी।
उनके सुनहरे हील्स ने इस पूरे लुक को ग्लैडीएटर जैसा अंदाज दिया, लेकिन इसमें आधुनिकता का तड़का भी था। जेंडाया ने अपने इस लुक को छोटे कर्ली बॉब हेयरस्टाइल और ब्रोंज्ड मेकअप के साथ पूरा किया।
यह बात एक बार फिर साबित होती है कि भले ही उनके साथ टॉम हॉलैंड न हों, लेकिन फैशन और फिल्म दोनों ही दुनिया में जेंडाया एक बड़ी हस्ती हैं।