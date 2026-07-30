जेंडाया ने लंदन में पहना 'स्पाइडर-मैन' थीम गाउन, लोगों ने की जमकर तारीफ

जेंडाया ने जो आइवरी मरमेड गाउन पहना था, उसमें हीरे की लड़ियां थीं और एक सुनहरा मकड़ी का निशान भी बना हुआ था, जो स्पाइडर-मैन की याद दिला रहा था।

लंबे समय से जेंडाया के साथ काम कर रहे स्टाइलिस्ट लॉ रोच ने उनके इस लुक को तैयार किया था। इस लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने मौवाड ज्वेलरी पहनी, अपने बालों को घना बनाया और ब्लश के साथ मौव गुलाबी लिपस्टिक लगाई।

जेंडाया ने BBC से बात करते हुए बताया कि उन्हें फैशन के जरिए अपनी कहानी कहना बहुत पसंद है।

उन्होंने कहा कि प्रेस टूर के दौरान कपड़े और फैशन उन्हें फिल्म बनाने और कहानी सुनाने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का अवसर देते हैं।