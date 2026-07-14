क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के लिए जेंडाया बनीं ग्रीक देवी, लुक देख दीवाने हुए फैंस

जेंडाया ने अल्बर्टा फेरेटी के स्प्रिंग 2008 कलेक्शन की एक सफेद मिनी ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस में गहरी नेकलाइन और चेनमेल फ्रिंज थे, जिसे खास तौर पर इसके प्राचीन ग्रीक लुक को ध्यान में रखकर चुना गया था।

उनके स्टाइलिस्ट लॉ रोच ने इस थीम के अनुरूप हर बारीकी पर ध्यान दिया था। अपने इस लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने सोफिया वेबस्टर के ग्लैडीएटर हील्स और फोप के पेंडेंट इयररिंग्स पहने। इसके साथ ही, उन्होंने अपने घुंघराले बालों को बिक्सी कट दिया और हल्के ब्रोंज मेकअप से खुद को संवारा।

इस फिल्म को आईमैक्स कैमरों की मदद से ग्रीस, मोरक्को और इटली के अलग-अलग लोकेशंस पर शूट किया गया है।