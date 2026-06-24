जानिए कब और कहां देख सकते हैं 'द ड्रामा'?

क्या है 'द ड्रामा' की कहानी?

'द ड्रामा' एक नए-नए सगाईशुदा जोड़े की कहानी है, जिनके शादी की योजना एक रात की शराब और दोस्तों के सामने किए गए खुले कबूलनामा के बाद बिखर जाते हैं।

जेंडया और पैटिनसन के साथ मामूदू अथी, अलाना हेम और हेली गेट्स भी फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं।

फिल्म में अजीबोगरीब ह्यूमर है और यह हकीकत व कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला करती दिखती है।

हालांकि, फिल्म को मिले-जुले रिव्यूज मिले थे, लेकिन बहुत से दर्शकों को इसकी डार्क कॉमेडी और आखिर में आने वाला हैरान कर देने वाला ट्विस्ट बेहद पसंद आया।