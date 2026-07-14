जीनत अमान ने सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन, इस चीज की जताई चिंता

सोनम के समर्थकों को और खुद जीनत अमान को भी, उनकी गिरती सेहत की चिंता है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मांसपेशियों में काफी कमी आ गई है।

जीनत ने शांतिपूर्ण बातचीत की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि वे भारत सरकार से इस मामले पर बातचीत शुरू करने का आग्रह करती हैं।

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे विरोध का जवाब शांतिपूर्ण बातचीत से ही मिलना चाहिए। बॉलीवुड के अन्य सितारों जैसे अभय देओल और ओमी वैद्य ने भी सोनम का समर्थन किया है।