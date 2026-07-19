ZEE5 का सबसे बड़ा धमाका, 7 भाषाओं में नई फिल्में-वेब सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स का पिटारा

लेखन नेहा शर्मा 06:05 pm Jul 19, 202606:05 pm

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत में तहलका मचाते हुए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 ने 19 जुलाई को अपना सबसे बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने अब तक के सबसे बड़े अलग-अलग भाषाओं के कंटेंट की घोषणा की है। इसके तहत दर्शकों को 7 भारतीय भाषाओं में ओरिजिनल फिल्में, वेब सीरीज, लाइव स्पोर्ट्स और एनिमेशन प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, ZEE5 बच्चों के खास प्रोग्राम्स के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्टोरी टेलिंग भी ला रहा है, जो OTT का अंदाज बदल देगा।