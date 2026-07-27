वाणी कपूर का दिखा नया अवतार

वाणी कपूर की फिल्म 'सर्वगुण संपन्न' का ऐलान, OTT पर दिखाएंगी बिलकुल नया अवतार

लेखन ज्योति सिंह 02:27 pm Jul 27, 202602:27 pm

क्या है खबर?

'मंडला मर्डर्स' (2025) की सफलता के बाद, वाणी कपूर एक बार फिर OTT पर तहलका मचाने आ रही हैं। उनकी फिल्म 'सर्वगुण संपन्न' का टीजर के साथ आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इसका निर्देशन सोनाली रतन देशमुख ने किया है, जबकि निर्माता दिनेश विजान की कंपनी मैडॉक फिल्म्स है। बता दें, 'सर्वगुण संपन्न' 2023 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश रिलीज नहीं हो सकी। अब इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला लिया गया है।