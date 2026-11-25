'पंचायत' के बीच नई फिल्म 'दालिंब' लेकर आए जितेंद्र कुमार, नए अवतार से चौंकाया; देखें ट्रेलर

लेखन ज्योति सिंह 02:11 pm Nov 25, 202602:11 pm

क्या है खबर?

जितेंद्र कुमार अगले महीने अपने फैंस को दोहरा तोहफा देने के लिए तैयार हैं। हाल ही में उनकी बहुप्रतीक्षित सीरीज 'पंचायत' के 5वें सीजन का ट्रेलर आया था। यह 3 दिसंबर, 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है। दूसरी तरफ, वह अपनी नई फिल्म 'दालिंब' लेकर आ रहे हैं जो सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर होगी। प्रिया एवेन के निर्देशन में बनी इस थ्रिलर-ड्रामा का ट्रेलर और इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया गया है।