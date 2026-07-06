'सतलुज' फिल्म HD प्रिंट में हुई लीक

ZEE5 से हटते ही ऑनलाइन लीक हुई दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज', निर्माताओं ने की ये अपील

लेखन ज्योति सिंह 05:52 pm Jul 06, 202605:52 pm

क्या है खबर?

ZEE5 से हटाए जाने के कुछ घंटे बाद, दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' ऑनलाइन लीक हो गई है। आलम यह है कि फिल्म का HD प्रिंट सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। कई एक्स यूजर्स ने दावा किया कि 2 घंटे, 29 मिनट और 22 सेकंड वाली इस फिल्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम के जरिए साझा किया जा रहा है। इस बीच, निर्माताओं ने पायरेसी का समर्थन न करने की अपील की है।