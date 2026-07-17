50 करोड़ में बिकी नागा चैतन्य की 'वृषाकर्म', ZEE5 ने रिलीज से पहले ही किया बड़ा सौदा

'विरुपाक्ष' जैसी कामयाब फिल्म बनाने वाले कार्तिक वर्मा दंदु ने ही इस फिल्म को निर्देशित किया है। फिल्म में नागा, अर्जुन का किरदार निभा रहे हैं।

वह एक खजाना खोजने वाला है, जो एक रहस्यमयी दुनिया में पुराने राजों की तलाश कर रहा है। मीनाक्षी चौधरी ने दक्ष की भूमिका निभाई है, जो कहानी का एक अहम हिस्सा है।

फिल्म में शानदार विजुअल्स और दमदार एक्शन दृश्य देखने को मिलेंगे। नागा की हालिया हिट फिल्म 'थैंडल' के बाद आने की वजह से दर्शक 'वृषाकर्म' को लेकर अभी से काफी उत्साहित हैं।