ZEE5 का AI फीचर मचाएगा धमाल, अब खुद चुनेगा आपका अगला शो

अपने शोज के सबसे बेहतरीन पलों को छोटे-छोटे स्वाइप करने वाले वीडियोज में दिखाकर, ZEE5 की उम्मीद है कि इससे नए कंटेंट को ढूंढना और भी आसान और मजेदार हो जाएगा।

ZEE5 इंडिया और AI व इनोवेशन के बिजनेस हेड तेज्करण सिंह बजाज ने कहा, 'क्लिप्स हमारे लंबे कैटलॉग के सबसे आकर्षक पलों को सीधे स्वाइप करने वाले अनुभव का हिस्सा बनाते हैं। इससे दर्शकों को वह कंटेंट तेजी से मिल जाता है, जो उनका ध्यान खींच सके। शुरुआती रुझान हमें दिखाते हैं कि जब टेक्नोलॉजी को यह समझकर इस्तेमाल किया जाता है कि आज के समय में लोग कंटेंट कैसे देखते हैं, तो यह दर्शकों के लिए अपनी अगली पसंद को खोजने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकती है।'

शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि इन छोटे क्लिप्स को देखने के बाद दर्शक असल में ज्यादा पूरे एपिसोड देख रहे हैं। ऐसे में लगता है कि यह फीचर काफी कामयाब साबित हो रहा है।