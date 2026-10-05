ZEE5 का AI फीचर मचाएगा धमाल, अब खुद चुनेगा आपका अगला शो
ZEE5 ने हाल ही में एक नया AI से चलने वाला शॉर्ट-वीडियो फीचर शुरू किया है। इसका मकसद है कि दर्शक शोज को तेजी से ढूंढ पाएं और मनोरंजन का मजा लेते रहें।
गूगल क्लाउड की तकनीक का इस्तेमाल करके बनाए गए इस टूल में अलग-अलग सीरीज के छोटे, आपकी पसंद के मुताबिक वैयक्तिकृत क्लिप्स मिलते हैं।
ये क्लिप्स किसी भी शो को देखना शुरू करने से पहले आपको उसका एक अंदाजा दे देते हैं।
ZEE5 का कहना है कि 'क्लिप्स' से देखने का समय बढ़ा
अपने शोज के सबसे बेहतरीन पलों को छोटे-छोटे स्वाइप करने वाले वीडियोज में दिखाकर, ZEE5 की उम्मीद है कि इससे नए कंटेंट को ढूंढना और भी आसान और मजेदार हो जाएगा।
ZEE5 इंडिया और AI व इनोवेशन के बिजनेस हेड तेज्करण सिंह बजाज ने कहा, 'क्लिप्स हमारे लंबे कैटलॉग के सबसे आकर्षक पलों को सीधे स्वाइप करने वाले अनुभव का हिस्सा बनाते हैं। इससे दर्शकों को वह कंटेंट तेजी से मिल जाता है, जो उनका ध्यान खींच सके। शुरुआती रुझान हमें दिखाते हैं कि जब टेक्नोलॉजी को यह समझकर इस्तेमाल किया जाता है कि आज के समय में लोग कंटेंट कैसे देखते हैं, तो यह दर्शकों के लिए अपनी अगली पसंद को खोजने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकती है।'
शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि इन छोटे क्लिप्स को देखने के बाद दर्शक असल में ज्यादा पूरे एपिसोड देख रहे हैं। ऐसे में लगता है कि यह फीचर काफी कामयाब साबित हो रहा है।