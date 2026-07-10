भारत में 'सतलुज' हुई बैन, विदेश में जरी, IT Act 69A ने OTT पर खींची नई लक्ष्मण रेखा?

IT एक्ट 69A के तहत 'सतलुज' हुई बैन

यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो पाती, इससे पहले ही सेंसर बोर्ड ने इसमें 127 कट लगाने की शर्त रखी थी।

इसीलिए फिल्म निर्माताओं ने इसे सिनेमाघरों के बजाय सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना किसी कट के जारी करने का फैसला किया।

अब सरकार ने IT एक्ट की धारा 69A का इस्तेमाल करते हुए इस फिल्म को भारत में बैन कर दिया है।

इसकी समीक्षा के लिए एक खास कमेटी भी बनाई गई है। फिल्म की कहानी 1980 और 90 के दशक में पंजाब में फैले उग्रवाद के दौरान हुई गैर-कानूनी अंत्येष्टि की जांच पड़ताल पर केंद्रित है।