ZEE स्टूडियोज ने बनाया सूरज सिंह को बिजनेस हेड बन, क्या अब बदलेगा सिनेमा का खेल?

फिल्म इंडस्ट्री में सूरज को 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने बीलिव प्रोडक्शंस और बालाजी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनियों में भी काम किया है। इस लंबे अनुभव के साथ वह काफी कुछ जानते हैं।

वह चाहते हैं कि ZEE स्टूडियोज अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसके लिए वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के साथ-साथ डिजिटल-फर्स्ट प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान देंगे।

फिल्म फ्रेंचाइजी बनाने और एक्शन व पौराणिक कथाओं जैसे नई चीजों में फिल्में बनाने पर भी उनकी नजर रहेगी।

उनका लक्ष्य है कि ZEE स्टूडियोज थिएटर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दोनों जगह एक बड़ा नाम बने।