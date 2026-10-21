ZEE स्टूडियोज ने बनाया सूरज सिंह को बिजनेस हेड बन, क्या अब बदलेगा सिनेमा का खेल?
ZEE स्टूडियोज ने सूरज सिंह को अपना नया बिजनेस हेड चुना है। वह 10 नवंबर, 2026 से यह पद संभालेंगे।
उनका ठिकाना मुंबई होगा, जहां वह CEO पुनीत गोयनका के साथ मिलकर काम करेंगे। सूरज फिल्म निर्देशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप तक के सभी काम देखेंगे। उनका मुख्य मकसद स्टूडियो की तरक्की को रफ्तार देना होगा।
सूरज की नजर है ZEE स्टूडियोज के विस्तार पर
फिल्म इंडस्ट्री में सूरज को 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने बीलिव प्रोडक्शंस और बालाजी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनियों में भी काम किया है। इस लंबे अनुभव के साथ वह काफी कुछ जानते हैं।
वह चाहते हैं कि ZEE स्टूडियोज अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसके लिए वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के साथ-साथ डिजिटल-फर्स्ट प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान देंगे।
फिल्म फ्रेंचाइजी बनाने और एक्शन व पौराणिक कथाओं जैसे नई चीजों में फिल्में बनाने पर भी उनकी नजर रहेगी।
उनका लक्ष्य है कि ZEE स्टूडियोज थिएटर और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दोनों जगह एक बड़ा नाम बने।