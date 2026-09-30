फिल्म 'प्रेम कीटाणु' से नया गाना 'तुझसे बिछड़ के' हुआ जारी, गम में डूबे वीर पहाड़िया

लेखन ज्योति सिंह 12:32 pm Sep 30, 202612:32 pm

क्या है खबर?

'स्काई फाेर्स' (2025) से अपना डेब्यू करने वाले वीर पहाड़िया अपनी फिल्म 'प्रेम कीटाणु' को लेकर चर्चा में हैं। अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशन में बनी यह फिल्म कॉलेज ड्रामा पर आधारित एक रोमांटिक-कॉमेडी है, जिसके जरिए आफिया सय्यद बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रही हैं। इसका निर्माण गौरव वर्मा ने फार्स फिल्म्स और भावना स्टूडियोज के सहयोग से किया है। इस बीच, फिल्म निर्माताओं ने 'प्रेम कीटाणु' से नया गाना 'तुझसे बिछड़ के' यूट्यूब पर जारी कर दिया है।