ZEE म्यूजिक कंपनी दक्षिण भारत में बढ़ा रही है अपनी पहुंच, 2027 तक के ब्लॉकबस्टर संगीत पर करेंगे राज

इस लाइनअप में तमिल फिल्म 'स्लमडॉग: 33 टेंपल रोड' (जिसमें विजय सेतुपति काम कर रहे हैं), कन्नड़ की 'बिरबल: केस 2' और 'विभ्रम' भी हैं।

इसके अलावा, केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस की मल्टीलिंग्वल फिल्म 'टॉक्सिक' भी इस सूची में शामिल है। ये सभी फिल्में 2026-27 में रिलीज होने वाली हैं।

ZEE म्यूजिक सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है; उन्होंने ZEE5 मलयालम के हिप-हॉप रियलिटी शो 'केरलम अंडरग्राउंड' के संगीत अधिकार भी हासिल किए हैं। इस शो का थीम सॉन्ग डैबजी और परिमल शैस जैसे जाने-माने कलाकारों को एक मंच पर लाता है।

ZEE म्यूजिक के सुजल पारेख ने बताया कि संगीतकारों और प्रोडक्शन हाउस के साथ तालमेल बिठाकर चलना उनकी आगे की रणनीति का अहम हिस्सा है।