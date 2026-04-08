जरीन खान की मां का निधन

अभिनेत्री जरीन खान की मां का निधन, लंबे समय से बीमार चल रही थीं परवीन खान

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Apr 08, 202610:37 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के सिर से उनकी मां का साया उठ गया है। 8 अप्रैल को उनकी मां परवीन खान का निधन हो गया। इस दुखद खबर की पुष्टि अभिनेत्री की टीम के द्वारा की गई है। टीम ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान साझा किया, जिसके बाद से मनोरंजन जगत में शोक के बादल छा गए। बताया जाता है कि जरीन की मां काफी लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियाें से जूझ रही थीं।