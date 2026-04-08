अभिनेत्री जरीन खान की मां का निधन, लंबे समय से बीमार चल रही थीं परवीन खान
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के सिर से उनकी मां का साया उठ गया है। 8 अप्रैल को उनकी मां परवीन खान का निधन हो गया। इस दुखद खबर की पुष्टि अभिनेत्री की टीम के द्वारा की गई है। टीम ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान साझा किया, जिसके बाद से मनोरंजन जगत में शोक के बादल छा गए। बताया जाता है कि जरीन की मां काफी लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियाें से जूझ रही थीं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
April 8, 2026
बयान
जरीन खान की टीम ने दी जानकारी
जरीन की टीम ने आधिकारिक बयान में बताया कि अभिनेत्री की मां परवीन खान का शांतिपूर्ण निधन हो गया है। बयान में लिखा गया है, 'यह सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय मिस परवीन खान, जो जरीन खान और सना खान की मां थीं, उनका 8 अप्रैल को देहांत हो गया है।' बयान आने के बाद से फैंस और फिल्मी सितारे सोशल मीडिया पर परवीन को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।
स्वास्थ्य
लंबे समय से बीमार चल रही थीं जरीन की मां
जरीन की मां को तबीयत बिगड़ने के कारण अक्टूबर, 2025 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेत्री लगातार अपनी मां के स्वास्थ्य पर अपडेट देती रहती थीं। 2026 में उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जरीन ने पोस्ट के जरिए फैंस से अपील की थी कि वह उनकी मां के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करें। इस बीच, उनकी मां के दुनिया से चले जाने से अभिनेत्री को गहरा दुख पहुंचा है।