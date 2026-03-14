जाकिर खान अस्पताल में भर्ती

कॉमेडियन जाकिर खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती, वायरल वीडियो ने बढ़ाई प्रशंसकों की चिंता

लेखन नेहा शर्मा 08:51 pm Mar 14, 202608:51 pm

क्या है खबर?

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान की सेहत बिगड़ने की खबर ने उनके प्रशंसकों को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य कारणों से काम और सोशल मीडिया से ब्रेक लेने के बाद अब जाकिर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके भाई अरबाज खान के हालिया रमजान व्लॉग में जाकिर हॉस्पिटल गाउन में नजर आए, जिससे उनकी बीमारी की खबर पुख्ता हो गई है। हालांकि, उन्हें इस हालत में देख प्रशंसकों को उनकी चिंता सताने लगी है।