उदयपुर एयरपोर्ट पर दिखे जाकिर खान

रश्मिका और विजय की शादी में प्रस्तुति देने पहुंचे जाकिर खान? एयरपोर्ट पर आए नजर

लेखन ज्योति सिंह 12:27 pm Feb 26, 202612:27 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को तेलुगु रीति-रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी की एक और रस्म कोडवा समारोह शाम को आयोजित होगा जो अभिनेत्री की जड़ को प्रदर्शित करता है। इस बीच, कॉमेडियन जाकिर खान को उदयपुर एयरपोर्ट पर देखा गया है जिससे फैंस का उत्साह और बढ़ गया है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कॉमेडियन, रश्मिका और विजय की शादी समारोह में हंसी का तड़का लगाएंगे।