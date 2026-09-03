जाकिर खान के 'पापा यार' से पहले देख डालें ये धांसू कॉमेडी स्पेशल

'पापा यार' का है इंतजार? तब तक OTT पर देख डालें ये मजेदार शो

लेखन अंशिका शुक्ला 09:49 am Sep 03, 202609:49 am

क्या है खबर?

प्रसिद्ध स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान का नया कॉमेडी स्पेशल 'पापा यार' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। जाकिर द्वारा बनाए गए इस शो का निर्देशन करण असनानी ने किया है। इसे 'सख्त फिल्म्स' और 'ओएमएल एंटरटेनमेंट' का समर्थन मिला है। इस खास शो के प्रीमियर से पहले अगर आप कॉमेडी का मजा लेना चाहते हैं, तो भारतीय कॉमेडियन्स के ये शानदार स्टैंड-अप स्पेशल जरूर देखें।