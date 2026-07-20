'अलायंस' में जैद दरबार ने गौहर खान से क्यों मांगी माफी?

बाद में जैद ने एक वीडियो जारी कर अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, 'कुशाल जो कह रहा था, वह गलत था और मैंने उसे हल्के में ले लिया। यह मेरी गलती है। मुझे माफ करना। बहुत-बहुत माफी।'

इस वीडियो को बनिजय एशिया ने साझा किया था। गौहर ने जैद को सलाह दी कि वह 'डर्टी प्ले' में न फंसे।

आपको बता दें कि गौहर और कुशाल साल 2013 में 'बिग बॉस 7' में मिले थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया था, लेकिन साल 2014 में उनका रिश्ता टूट गया।

गौहर ने साल 2020 में जैद से शादी की और अब उनके 2 बेटे हैं। हालांकि, इस पूरे विवाद से पहले गौहर ने जैद की तारीफ करते हुए कहा था कि वह 'सिक्योर' हैं और उनमें 'जीरो इनसिक्योरिटी' है।