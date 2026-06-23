'बेबी डू डाई डू' को हॉलीवुड से मिली हरी झंडी, जैक स्नाइडर ने फिल्म के ट्रेलर को बताया शानदार मनोरंजन Jun 23, 2026

हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक जैक स्नाइडर को फिल्म 'बेबी डू डाई डू' का ट्रेलर खूब पसंद आया है।

उन्होंने इसे 'महत्वाकांक्षी, सिनेमाई और बेहतरीन ढंग से बना हुआ' बताया है। इसके साथ ही, उन्होंने 'आर्मी ऑफ द डेड' में हुमा कुरैशी के साथ काम करने के अपने अनुभव भी साझा किए और इस नए प्रोजेक्ट में हुमा की दमदार मौजूदगी की सराहना की।

यह फिल्म 'सलीम सिबलिंग्स' का पहला प्रोडक्शन है, जिसकी शुरुआत हुमा और उनके भाई साकिब सलीम ने मिलकर की है।