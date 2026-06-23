'बेबी डू डाई डू' को हॉलीवुड से मिली हरी झंडी, जैक स्नाइडर ने फिल्म के ट्रेलर को बताया शानदार
हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक जैक स्नाइडर को फिल्म 'बेबी डू डाई डू' का ट्रेलर खूब पसंद आया है।
उन्होंने इसे 'महत्वाकांक्षी, सिनेमाई और बेहतरीन ढंग से बना हुआ' बताया है। इसके साथ ही, उन्होंने 'आर्मी ऑफ द डेड' में हुमा कुरैशी के साथ काम करने के अपने अनुभव भी साझा किए और इस नए प्रोजेक्ट में हुमा की दमदार मौजूदगी की सराहना की।
यह फिल्म 'सलीम सिबलिंग्स' का पहला प्रोडक्शन है, जिसकी शुरुआत हुमा और उनके भाई साकिब सलीम ने मिलकर की है।
'बेबी डू डाई डू' की लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ
नचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक ऐसे हत्यारे 'बेबी' के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मूक-बधिर है और जिसका अतीत काफी रहस्यमयी है।
फिल्म में सिकंदर खेर, चंकी पांडे और रचित सिंह जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में दिखेंगे। 22 जून को रिलीज हुआ यह ट्रेलर अब दुनियाभर में चर्चा बटोर रहा है।
फराह खान ने भी इसकी तारीफ करते हुए इसे 'अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सराहना' बताया है। यह फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।