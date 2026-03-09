'कल्कि 2898 AD' के लिए कमल हासन ने वसूले थे करोड़ों रुपये? चौंका देगा खुलासा

बयान

कमल हासन ने 20 दिन के शूट के लिए ली थी मोटी फीस

इंडिआग्लिट्ज से बातचीत में, युगी ने कहा, "कमल सर का कद इतना ऊंचा है कि उन्हें 'कल्कि 2898 AD' के 20 दिनों के कॉल शीट के लिए 150 करोड़ मिल रहे हैं। मैंने उनके जन्मदिन पर उनसे कहा था कि वह भारत के सबसे ज्यादा फीस पाने वाले अभिनेता हैं।" उन्होंने आगे बताया कि जब उनकी मुलाकात निर्माता अश्विनी दत्त से हुई, तब उन्हें पता चला कि कमल ने सिर्फ 10 दिन शूट किया था जिसकी उन्हें फीस मिली थी।