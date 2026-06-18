'अल्फा' के ट्रेलर में आलिया-शरवरी का एक्शन देख कैटरीना कैफ ने बोलीं ये बात

क्या होगी फिल्म 'अल्फा' की कहानी?

ट्रेलर के मुताबिक, आलिया फिल्म में 'सीता' नाम के एक किरादर में हैं। उन्हें बॉबी का किरदार ट्रेनिंग देता है, लेकिन कहानी में आगे चलकर दोनों एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं।

फिर सीता शरवरी के किरदार के साथ मिलकर बॉबी की खतरनाक योजना को रोकने की कोशिश करती है।

वहीं, अनिल कपूर भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाते दिख रहे हैं, जो बॉबी के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं।

ट्रेलर के एक्शन दृश्य में आलिया और शरवरी दोनों के बेहतरीन एक्शन कौशल साफ नजर आते हैं। खास बात यह है कि ट्रेलर में ऋतिक रोशन का भी एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है।

इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'अल्फा' यश राज फिल्म्स के बड़े 'स्पाई यूनिवर्स' का हिस्सा है।