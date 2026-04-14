भुवन बाम का OTT पर राज! मिल रही 25 करोड़ रुपये तक फीस
'BB की वाइन्स' से मशहूर हुए यूट्यूबर भुवन बाम ने OTT की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अब उन्हें हर नए OTT प्रोजेक्ट के लिए करीब 20 से 25 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। इस फीस के साथ ही वह भारत के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले डिजिटल अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। उनकी आने वाली सीरीज़ 'द रिवोल्यूशनरीज' और 'ढिंढोरा 2' ने उनकी फीस बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। यह दिखाता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उनके करोड़ों फॉलोअर्स को कितना महत्व देते हैं।
भुवन का सीरीज की ओर झुकाव
भुवन की सबसे खास बात यह है कि वह अपने कंटेंट को बारीकी से देखते हैं। साथ ही, वे अपने दर्शकों को बांधे रखने का हुनर भी जानते हैं, जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। उनका छोटी-छोटी वीडियो बनाने से लेकर लंबी और पूरी कहानी वाली वेब सीरीज की तरफ बढ़ना, यह दिखाता है कि कैसे डिजिटल क्रिएटर्स अब फिल्म सितारों को भी टक्कर दे रहे हैं और ऑनलाइन कामयाबी के मायने बदल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, भुवन की कुल संपत्ति लगभग 125 करोड़ रुपये है। वे भारत के सबसे अमीर कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हैं।