भुवन बाम का OTT पर राज! मिल रही 25 करोड़ रुपये तक फीस

भुवन का सीरीज की ओर झुकाव

भुवन की सबसे खास बात यह है कि वह अपने कंटेंट को बारीकी से देखते हैं। साथ ही, वे अपने दर्शकों को बांधे रखने का हुनर भी जानते हैं, जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। उनका छोटी-छोटी वीडियो बनाने से लेकर लंबी और पूरी कहानी वाली वेब सीरीज की तरफ बढ़ना, यह दिखाता है कि कैसे डिजिटल क्रिएटर्स अब फिल्म सितारों को भी टक्कर दे रहे हैं और ऑनलाइन कामयाबी के मायने बदल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, भुवन की कुल संपत्ति लगभग 125 करोड़ रुपये है। वे भारत के सबसे अमीर कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हैं।