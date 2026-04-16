युवा शेरलॉक का फिर चलेगा जादू, दूसरे सीजन के साथ लौट रही दर्शकों की चहेती सीरीज
मनोरंजन
'युवा शेरलॉक', क्लासिक जासूस के नए रूप को आधिकारिक तौर पर दूसरे सीजन की मंजूरी मिल गई है। इस साल इसके पहले सीजन ने दर्शकों के बीच खूब वाहवाही बटोरी थी। हीरो फिएन्स टिफीन एक बार फिर 19 साल के शेरलॉक होम्स का किरदार निभाते नजर आएंगे, और इस बार भी कहानी में दर्शकों को ढेरों ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। शो का नया अंदाज और शेरलॉक के शुरुआती दौर के संघर्षों को जिस तरह दिखाया गया है, वह दर्शकों को खूब पसंद आया है।
गाइ रिची फिर लौटे, फिएन्स टिफीन भी वही किरदार निभाएंगे
डायरेक्टर गाइ रिची भी दूसरे सीजन को डायरेक्ट करने के लिए वापस आ गए हैं और फिएन्स टिफीन भी अपना रोल दोहरा रहे हैं।
अमेज़न MGM स्टूडियोज़ का कहना है कि उन्हें इस बात से काफी खुशी है कि यह सीरीज शेरलॉक के किरदार की गहराइयों को किस तरह पेश कर रही है।