युवा शेरलॉक का फिर चलेगा जादू, दूसरे सीजन के साथ लौट रही दर्शकों की चहेती सीरीज मनोरंजन Apr 16, 2026

'युवा शेरलॉक', क्लासिक जासूस के नए रूप को आधिकारिक तौर पर दूसरे सीजन की मंजूरी मिल गई है। इस साल इसके पहले सीजन ने दर्शकों के बीच खूब वाहवाही बटोरी थी। हीरो फिएन्स टिफीन एक बार फिर 19 साल के शेरलॉक होम्स का किरदार निभाते नजर आएंगे, और इस बार भी कहानी में दर्शकों को ढेरों ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। शो का नया अंदाज और शेरलॉक के शुरुआती दौर के संघर्षों को जिस तरह दिखाया गया है, वह दर्शकों को खूब पसंद आया है।