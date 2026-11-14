एलिजाबेथ होम्स के घोटाले की कहानी अब भारत में, 720 करोड़ कमा चुकी है डॉक्यूमेंट्री

यह डॉक्यूमेंट्री उस समय से शुरू होती है, जब एलिजाबेथ होम्स को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में सजा काटने के लिए जेल जाना था। फिल्म में उनकी पहचान, धोखे और पति बिली इवांस के साथ उनके रिश्ते को दिखाया गया है। इसमें असली घटनाओं के साथ कुछ काल्पनिक दृश्य भी जोड़े गए हैं। अक्टूबर में उत्तरी अमेरिका में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यह 2004 के बाद सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री ओपनिंग वाली फिल्म बनी। रिलीज के पहले वीकेंड पर ही इसके हजारों शो हाउसफुल रहे थे।