रजनीकांत की 'जेलर 2' को कनाडा में लगा झटका, अचानक क्यों रद्द हुए सिनेमाघरों के शोज?

यॉर्क सिनेमा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सभी आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी कर दी थीं, यानी सारे पैसे चुका दिए थे।

फिर भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से की डिलीवरी मैसेज (KDM) नहीं मिल पाए। ये KDM फिल्म को सिनेमाघरों में चलाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं और इनके लिए 'सन पिक्चर्स' की मंजूरी भी चाहिए होती है।

इसलिए इनके बिना कोई भी शो चला पाना संभव नहीं है।