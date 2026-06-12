योगी बाबू की फिल्म 'केनाथा कानोम' कब और कहां होगी OTT पर रिलीज? मनोरंजन Jun 12, 2026

योगी बाबू अपनी फिल्म 'केनाथा कानोम' के साथ एक बार फिर चर्चा में हैं। यह फिल्म 16 जून को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है।

फिल्म की कहानी रामनाथपुरम के एक सूखे से जूझते गांव पर आधारित है। इसमें बाबू, मणिवासगम नाम के एक सीधे-सादे मंदिर के मूर्तिकार का किरदार निभा रहे हैं।

गांव में पानी की भारी कमी है और लोग पानी की तलाश में हर जगह भटक रहे हैं। जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखता, तो वे मंदिर के पुजारी के घर के पास वाली एक जमीन पर अपनी उम्मीदें टिका लेते हैं।

यहीं से कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आते हैं।