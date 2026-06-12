योगी बाबू की फिल्म 'केनाथा कानोम' कब और कहां होगी OTT पर रिलीज?
योगी बाबू अपनी फिल्म 'केनाथा कानोम' के साथ एक बार फिर चर्चा में हैं। यह फिल्म 16 जून को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है।
फिल्म की कहानी रामनाथपुरम के एक सूखे से जूझते गांव पर आधारित है। इसमें बाबू, मणिवासगम नाम के एक सीधे-सादे मंदिर के मूर्तिकार का किरदार निभा रहे हैं।
गांव में पानी की भारी कमी है और लोग पानी की तलाश में हर जगह भटक रहे हैं। जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखता, तो वे मंदिर के पुजारी के घर के पास वाली एक जमीन पर अपनी उम्मीदें टिका लेते हैं।
यहीं से कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आते हैं।
निवास का संगीत 'केनाथा कानोम' में भरता है जान
बाबू के साथ, इस फिल्म में लवली चंद्रशेखर, राइचल रेबेका और जॉर्ज मारियन जैसे कलाकार भी दिखेंगे।
फिल्म को लेकर समीक्षकों की राय मिली-जुली रही। ईटाइम्स ने कहानी को 'प्रेडिक्टेबल' बताया, लेकिन निवास के. प्रसन्ना के संगीत को खूब सराहा गया, जिसने फिल्म के माहौल को बेहतर बनाया।
अगर आपको दिल और हास्य से भरी गांव की कहानियां पसंद हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।