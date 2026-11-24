अनुपम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें 'ये प्रेम मोल लिया' देखने के बाद उनकी मां की प्रतिक्रिया कैद है। वीडियो में दुलारी फिल्म की तारीफ करती नजर आ रही हैं, जबकि उनके बगल में सूरज खड़े हैं।

जब उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, "मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी।" वीडियो साझा करते हुए अनुपम ने बताया कि फिल्म देखते समय उनकी मां भावुक हो गई थीं।