'ये प्रेम मोल लिया' के ताबड़तोड़ बिके टिकट, एडवांस बुकिंग से कर डाली इतनी कमाई
क्या है खबर?
अभिनेता आयुष्मान खुराना और शरवरी की आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की रिलीज से पहले इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता देखने को मिल रही है। फिल्म ने देशभर में ब्लॉक की गई सीटों सहित एडवांस बुकिंग से करोड़ों रुपये कमा लिए हैं।
कमाई
'ये प्रेम मोल लिया' ने पहले दिन कमाए इतने
सैकनिल्क के अनुसार, 'ये प्रेम मोल लिया' ने 6 शो की तारीखों में एडवांस बुकिंग से 5.44 करोड़ रुपये कमाए हैं।
अगर ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो यह आंकड़ा 2.82 करोड़ रुपये रह जाता है। इस फिल्म के लिए 254 शहरों के 928 सिनेमाघरों में 13,527 शो के लिए लगभग 1.95 लाख एडवांस टिकट बुक हुए हैं।
ऐसे में इसे पहले दिन 7-8 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग मिल सकती है।
एडवांस बुकिंग
'ये प्रेम मोल लिया' की विदेश में हुई इतनी एडवांस बुकिंग
इस फिल्म ने भारत के बाहर भी लोगों का ध्यान खींचा है। फिल्म निर्माताओं द्वारा जारी किए गए एक प्रमोशनल पोस्टर के अनुसार, विदेशों में एडवांस बुकिंग 92.27 लाख के पार पहुंच गई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।
इस फिल्म के जरिए आयुष्मान का शारवरी के साथ पहला सहयोग है। इसके कलाकारों में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन,और राजेश कुमार शामिल हैं।
टक्कर
'ये प्रेम मोल लिया' की इन फिल्मों से होगी कड़ी टक्कर
हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' के साथ रिलीज होने के अलावा, इसे रणबीर कपूर की 'रामायण' से भी टक्कर मिलेगी, जो अब भी सिनेमाघरों में चल रही है।
ओपनिंग वीकेंड पर इनके बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में देखना खास होगा कि कड़ी टक्कर के बाद ये फिल्म कितने की कमाई करती है।