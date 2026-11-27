सैकनिल्क के अनुसार, 'ये प्रेम मोल लिया' ने 6 शो की तारीखों में एडवांस बुकिंग से 5.44 करोड़ रुपये कमाए हैं।

अगर ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो यह आंकड़ा 2.82 करोड़ रुपये रह जाता है। इस फिल्म के लिए 254 शहरों के 928 सिनेमाघरों में 13,527 शो के लिए लगभग 1.95 लाख एडवांस टिकट बुक हुए हैं।

ऐसे में इसे पहले दिन 7-8 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग मिल सकती है।