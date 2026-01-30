'ये दिल आशिकाना' सिनेमाघरों में फिर देगी दस्तक, ट्रेलर के साथ रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:34 pm Jan 30, 202612:34 pm

क्या है खबर?

साल 2002 में रिलीज एक्शन-रोमांटिक फिल्म 'ये दिल आशिकाना' एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। अजय देवगन की 'फूल और कांटे' सहित कई हिट फिल्मों का निर्देशन कर चुके कुकु कोहली ने इस फिल्म का निर्देशन किया है जिसमें करण नाथ और जीविधा शर्मा मुख्य किरदार में थे। 24 साल बाद निर्माताओं ने इसके री-रिलीज का ऐलान किया है। साथ ही फिल्म का ट्रेलर और तारीख भी बताई है जिसने फैंस को उत्साहित कर दिया।