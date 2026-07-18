गोविंदा के बेटे यशवर्धन की पहली फिल्म, पापा करेंगे डांस तो मां सुनीता आहूजा निभाएंगी ये किरदार
गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा फिल्म 'हीरो की हॉररिन' से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि खुद गोविंदा एक डांस गाने में अपने बेटे के साथ थिरकते हुए नजर आएंगे। ये पहली बार होगा,जब पिता-बेटा की ये जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यशवर्धन की मां और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी इसी फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं और दिलचस्प बात ये है कि वो इस फिल्म में भी यश की मां का किरदार ही निभाएंगी।
फिल्म में ये कलाकार भी आएंगे नजर
इस फिल्म को अनुभव सिन्हा निर्देशित कर रहे हैं, जिसमें शरमन जोशी, रानी मुखर्जी और करण सिंह ग्रोवर जैसे जाने-माने कलाकार भी नजर आएंगे। आजकल हॉरर-कॉमेडी फिल्म्स का काफी बोलबाला है और यह फिल्म यश के करियर के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है, वहीं इसके जरिए गोविंदा के चाहनेवालों को उनका एक प्यारा सा कैमियो भी देखने का मौका मिलेगा।