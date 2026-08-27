आर. चंद्रू ने आलोचनाओं के बीच यश के 'टॉक्सिक' अंदाज का किया समर्थन, जानिए क्या कहा?
यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' बुधवार को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत जोरदार रही, लेकिन जल्द ही समीक्षकों ने इसकी कहानी और गति (पेसिंग) को लेकर कुछ सवाल उठाने शुरू कर दिए।
गुरुवार को फिल्म 'कब्जा' के निर्देशक आर चंद्रू ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने 'टॉक्सिक' को 'एक कन्नड़ भाषी की दुनिया जीतने की कोशिश' बताया और लोगों से यश के इस प्रयास का समर्थन करने की अपील की।
'टॉक्सिक' की हो रही 'कब्जा' से तुलना
चंद्रू की इस अपील पर लोगों की मिली-जुली राय सामने आई। जहां कुछ प्रशंसकों ने 'टॉक्सिक' की आलोचना की, वहीं कुछ ने इसकी तुलना 'कब्जा' से कर डाली, जिसे खुद भी रिलीज के वक्त काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी।
फिल्म बनाने वालों ने अभी तक इन नकारात्मक समीक्षाओं पर कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए आने वाले वीकेंड पर इसका क्या होगा, यह देखना बाकी है।
वैसे, 'टॉक्सिक' की कहानी पुर्तगाली शासन वाले गोवा पर आधारित है। इसमें यश दोहरी भूमिका में हैं, उनके साथ कियारा आडवाणी और नयनतारा भी मुख्य किरदारों में हैं।
भले ही कुछ लोगों को फिल्म की लंबी अवधि या भावनात्मक गहराई की कमी पसंद नहीं आ रही हो।