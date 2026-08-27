आर. चंद्रू ने आलोचनाओं के बीच यश के 'टॉक्सिक' अंदाज का किया समर्थन, जानिए क्या कहा?

चंद्रू की इस अपील पर लोगों की मिली-जुली राय सामने आई। जहां कुछ प्रशंसकों ने 'टॉक्सिक' की आलोचना की, वहीं कुछ ने इसकी तुलना 'कब्जा' से कर डाली, जिसे खुद भी रिलीज के वक्त काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी।

फिल्म बनाने वालों ने अभी तक इन नकारात्मक समीक्षाओं पर कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए आने वाले वीकेंड पर इसका क्या होगा, यह देखना बाकी है।

वैसे, 'टॉक्सिक' की कहानी पुर्तगाली शासन वाले गोवा पर आधारित है। इसमें यश दोहरी भूमिका में हैं, उनके साथ कियारा आडवाणी और नयनतारा भी मुख्य किरदारों में हैं।

भले ही कुछ लोगों को फिल्म की लंबी अवधि या भावनात्मक गहराई की कमी पसंद नहीं आ रही हो।