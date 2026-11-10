'रामायण' के लिए यश ने उठाया भारी वजन

'रामायण' में 'रावण' यश ने पहनी 33 किलो की पोशाक, 1.8 किलो का मुकुट

लेखन ज्योति सिंह 11:51 am Nov 10, 202611:51 am

क्या है खबर?

पौराणिक फिल्म 'रामायण' में किरदारों के साथ-साथ उनका लुक भी खूब चर्चा बटोर रहा है। कन्नड़ सुपरस्टार यश ने इसमें 'रावण' का किरदार निभाया है, जिसके लिए उन्हें बेहद शानदार और धमाकेदार प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने अभिनय से इस किरदार में जान डाल दी। अपने किरदार को प्रभावशाली बनाने के लिए यश ने भारी-भरकम पोशाक भी पहनी जिसका वजन 33 किलो था। कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और डिजाइनर सानिया सरधरिया ने यह खुलासा किया।