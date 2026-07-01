'टॉक्सिक' का नया टीजर जारी, 'लेडीज एंड लेडीज' के साथ एक्शन करते दमदार लगे यश

लेखन ज्योति सिंह 12:07 pm Jul 01, 202612:07 pm

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' का नया टीजर जारी हो गया है। फैंस की नाराजगी को दूर करते हुए निर्माताओं ने इस बार सभी हसीनाओं का दीदार टीजर में करा दिया है। 'लेडीज एंड लेडीज' के नाम से आए इस धमाकेदार टीजर में कियारा आडवाणी 'नादिया' का किरदार निभाती दिखीं और यश के साथ स्क्रीन साझा करेंगी। वहीं नयनतारा (गंगा), तारा सुतारिया (रेबिका), रुक्मिणी वसंत (मेलिसा) और हुमा कुरैशी (एलिजाबेथ) के किरदारों में नजर आई हैं।