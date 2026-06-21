'टॉक्सिक' की रिलीज तारीख का ऐलान

'टॉक्सिक' की रिलीज तारीख का ऐलान, 'राया' बनकर इस दिन सिनेमाघरों में दहाड़ेंगे यश

लेखन ज्योति सिंह 01:25 pm Jun 21, 202601:25 pm

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल ग्रोन अप्स' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। पहले इसे 19 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। फिर 4 जून के लिए रिलीज तारीख तय हुई, लेकिन लगातार दूसरी बार भी फिल्म को रिलीज होने का मौका गवाना पड़ा। अटकलें थीं कि निर्माता 2027 पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इस बीच, फिल्म की नई रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है।