रणबीर कपूर की 'रामायण' की असली ताकत हैं ये 5 किरदार, ट्रेलर देख दर्शक भी हैरान
क्या है खबर?
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण: भाग 1' का ट्रेलर रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। 4,000 करोड़ रुपये के बजट से बनी इस पौराणिक महाकाव्य के मुख्य कलाकार रणबीर कपूर हैं, जिन्होंने इसमें 'श्रीराम' का किरदार निभाया है। दर्शकों के बीच सबसे बड़ी चर्चा फिल्म के कलाकार और उनके हैरान कर देने वाले लुक्स को लेकर है। ट्रेलर में दिखे ऐसे ही 5 किरदारों पर नजर डालते हैं, जो फिल्म की असली ताकत होंगे।
#1
साई पल्लवी (माता सीता)
'रामायण' में साई पल्लवी 'माता सीता' के किरदार में नजर आएंगी।
आजकल जहां फिल्मों में भारी-भरकम VFX और लाउड मेकअप का इस्तेमाल होता है, वहीं साई ने नो-मेकअप और सौम्य लुक में इस दिव्य किरदार को फिल्म में पेश किया है।
ट्रेलर में स्वयंवर के दृश्यों में उनकी राजसी सादगी और वनवास के दौरान सौम्य व कोमलता के साथ उनका त्यागपूर्ण रूप देखकर फैंस उनके मुरीद हो चुके हैं।
उनका मानना है कि वह इस किरदार की बेहतर पसंद हैं।
#2 & #3
अरुण गोविल (राजा दशरथ) और यश (रावण)
रामानंद सागर की 'रामायण' में श्रीराम का अमर किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस आधुनिक रामायण में राजा दशरथ बने हैं। ट्रेलर में जब वह अपने पुत्र 'राम' के जन्म का ऐलान करते हैं तो उनकी आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को भावुक कर देती है।
यश ने फिल्म में 'रावण' का किरदार निभाया है, जो सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। ट्रेलर में उन्हें देखने के बाद लोगों का कहना है कि वो फिल्म में सब पर भारी पड़ेंगे।
#4 & #5
लारा दत्ता (रानी कैकेयी) और रवि दुबे (लक्ष्मण)
लारा दत्ता को एक महत्वाकांक्षी और क्रोधित रानी 'कैकेयी' के रूप में पेश करना दर्शकाें के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। राजा दशरथ से अपने वचन मांगते समय उनका अगल इंटेंस लुक दिखता है, जो फिल्म को एक अलग ऊंचाई पर ले जाता है।
टीवी पर अपना हुनर दिखाने वाले रवि दुबे भी इस महाकाव्य का हिस्सा हैं। 'लक्ष्मण' के रूप में जब वह शूर्पणखा (रकुल प्रीत सिंह) पर हमला करते हैं तो उनकी आंखों का गुस्सा देखने लायक है।