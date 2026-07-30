'रामायण' का ट्रेलर खूब बटोर रहा चर्चा

रणबीर कपूर की 'रामायण' की असली ताकत हैं ये 5 किरदार, ट्रेलर देख दर्शक भी हैरान

लेखन ज्योति सिंह 05:54 pm Jul 30, 202605:54 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण: भाग 1' का ट्रेलर रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। 4,000 करोड़ रुपये के बजट से बनी इस पौराणिक महाकाव्य के मुख्य कलाकार रणबीर कपूर हैं, जिन्होंने इसमें 'श्रीराम' का किरदार निभाया है। दर्शकों के बीच सबसे बड़ी चर्चा फिल्म के कलाकार और उनके हैरान कर देने वाले लुक्स को लेकर है। ट्रेलर में दिखे ऐसे ही 5 किरदारों पर नजर डालते हैं, जो फिल्म की असली ताकत होंगे।