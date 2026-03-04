यश और वरुण धवन की फिल्मों के बीच टकराव की संभावना

यश की 'टॉक्सिक' अब वरुण धवन की फिल्म से लेगी पंगा? बड़े टकराव की संभावना

लेखन ज्योति सिंह 03:31 pm Mar 04, 202603:31 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' अब 19 मार्च को रिलीज नहीं होगी। गीतु मोहनदास द्वारा निर्देशित इस फिल्म को ऐन मौके पर बदलाव का मुंह देखना पड़ा, जिससे फैंस भी निराश हैं। इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' से होने वाला टकराव भी टल गया है। 'टॉक्सिक' आधिकारित तौर पर 4 जून, 2026 को रिलीज होगी। यह बदलाव उस फिल्म की तरफ ध्यान खींच रहा है जो उसी दौरान रिलीज होगी।