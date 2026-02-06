'टॉक्सिक' रिलीज से पहले हुई मालामाल, निर्माताओं ने 120 करोड़ में की डील पक्की

डील

SVC सिनेमाज के साथ करोड़ों रुपये में हुई डील

KVN प्रोडक्शन और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स ने मिलकर दिल राजू के नेतृत्व वाली कंपनी SVC सिनेमाज के साथ यह डील की है, जो 120 करोड़ रुपये में हुई है। इसे आधिकारिक तौर पर गैर-तेलुगु फिल्म के लिए अब तक के सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक बताया गया है, जो यश की पावर और फिल्म की उम्मीदों को दिखाती है। बता दें कि ब्लॉकबस्टर 'KGF 2' देने के बाद, यश 'टॉक्सिक' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं।