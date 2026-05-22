फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज पर आया ये अपडेट

फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज पर क्या है निर्माताओं की योजना?

लेखन ज्योति सिंह 04:20 pm May 22, 202604:20 pm

क्या है खबर?

2022 में 'KGF 2' जैसी सफल फिल्म देने के बाद, सुपरस्टार यश 'टॉक्सिक' के जरिए वापसी कर रहे हैं। गीतू माेहनदास द्वारा निर्देशित यह पहले 19 अप्रैल को रिलीज होनी थी, फिर इसे जून तक के लिए स्थगित किया गया। हालांकि फैंस का दिल उस वक्त टूट गया, जब निर्माताओं ने दोबारा फिल्म की रिलीज को टाल दिया। ताजा खबर है कि रजनीकांत की 'जेलर 2' के आगे खिसकते ही निर्माताओं ने अगस्त पर नजर टिकानी शुरू की है।