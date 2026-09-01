'टॉक्सिक' ने की तूफानी कमाई, अक्षय ओबेरॉय हुए हैरान, बोले- मेरी किसी फिल्म ने इतना नहीं कमाया
अक्षय ओबेरॉय फिल्म 'टॉक्सिक' के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से बहुत उत्साहित हैं। 26 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद भारत में 221.55 करोड़ का कमाई कर ली है।
अक्षय ने इसे एक शानदार कारनामा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म को एक दिन में 100 करोड़ कमाते हुए नहीं देखा है।
उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'मैं बहुत खुश हूं।'
अक्षय ने सिद्धार्थ को दिया श्रेय
अक्षय ने सिद्धार्थ आनंद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ के साथ 'फ्लेश' और 'फाइटर' जैसी फिल्मों में काम करने के बाद ही निर्देशक गीतु मोहनदास ने उन पर ध्यान दिया।
इस मौके के लिए अक्षय बहुत आभारी हैं। उन्होंने 'टॉक्सिक' को लेकर किसी भी तरह की नकारात्मकता को दरकिनार करते हुए अपने अनुभव को बेहद सीधे शब्दों में बताया, 'मेरे लिए यह एक शानदार अनुभव रहा है। बात खत्म।'