'टॉक्सिक' ने की तूफानी कमाई, अक्षय ओबेरॉय हुए हैरान, बोले- मेरी किसी फिल्म ने इतना नहीं कमाया

अक्षय ओबेरॉय फिल्म 'टॉक्सिक' के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से बहुत उत्साहित हैं। 26 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद भारत में 221.55 करोड़ का कमाई कर ली है।

अक्षय ने इसे एक शानदार कारनामा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म को एक दिन में 100 करोड़ कमाते हुए नहीं देखा है।

उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'मैं बहुत खुश हूं।'