'रामायण' को लेकर यश बोले- राम ही नहीं, रावण से भी जुड़ाव महसूस करेंगे दर्शक

यश कहते हैं, "इसे बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। कोई व्यक्ति राम से जुड़ सकता है तो कोई रावण से, लेकिन राम ने जीवन की परिस्थितियों को जिस तरह से संभाला, वो वाकई काबिले-तारीफ है और इसे दिखाने के लिए, हमें रावण की जरूरत पड़ती है।"

यश आगे कहते हैं, "भारतीय फिल्मों को वैश्विक मंच पर दिखाने का ये बिल्कुल सही समय है, जिस तरह कोरियाई सिनेमा अपनी छाप छोड़ रहा है, उसी तरह भारत भी इसका हकदार है।"