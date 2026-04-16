'रामायण' की रिलीज पर यश ने किया बड़ा खुलासा, बताया कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

यश इस वक्त लास वेगास में एक फिल्म सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। यहां उन्होंने माइकल सैंडोवल द्वारा 'रामायण' की रिलीज योजना के बारे में पूछे जाने पर कहा, "रामायण की योजना हम इस साल बना रहे हैं। हम इसे दिवाली के आसपास, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज करने की सोच रहे हैं।" रिलीज के लिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते को चुना गया है, जो त्योहार के सीजन का फायदा उठाने के लिए एकदम सटीक समय है।

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बयान

'रामायण' दर्शकों के लिए एक गहन अनुभव होगा

लंबे समय से चर्चा थी कि 'रामायण' दिवाली के खास मौके पर, यानी नवंबर, 2026 को रिलीज होगी। अब यश के ताजा अपडेट से अटकलें हैं कि निर्माता फिल्म को 30 अक्टूबर तक सिनेमाघरों में उतार सकते हैं। अभिनेता ने बताया कि 'रामायण' दर्शकों के लिए एक गहन अनुभव होगा। उन्होंने कहा, "रामायण में एक ऐसी खासियत है जो लंबे समय तक मन में बसी रहती है।" बता दें, 2 भागों वाली 'रामायण' की दूसरी किस्त दिवाली, 2027 में आएगी।