यश ने रणबीर कपूर के बारे में बात की

'रामायण: भाग-1' में रणबीर कपूर और यश का होगा आमाना-सामना?

लेखन ज्योति सिंह 10:33 am Apr 15, 202610:33 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की पौराणिक महाकाव्य 'रामायण: भाग-1' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। हनुमान जयंती के अवसर पर फिल्म से रणबीर कपूर की पहली झलक पेश की गई थी। प्रभु श्रीराम के किरदार में लोगों द्वारा उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रोमो के आखिर में 'रावण' की एक झलक को दिखाया गया था। इस किरदार को सुपरस्टार यश निभा रहे हैं। हालिया बातचीत में यश ने बताया कि फिल्म में उनका, रणबीर के साथ कोई भी दृश्य नहीं है।