यश लॉस एंजिल्स प्रीमियर में रावण का शाही अंदाज लेकर पहुंचे, ब्रोच बना चर्चा का विषय

यश ने 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' के लॉस एंजिल्स प्रीमियर में अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान खींचा।

वह काले रंग के आउटफिट में पहुंचे थे और उस पर दस सिर वाले रावण से प्रेरित एक शानदार सोने का ब्रोच लगा था, जिसने सबकी नजरें अपनी ओर खींचीं।

डेविड गेफेन थिएटर में हुए इस कार्यक्रम में रणबीर कपूर (जो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं), साई पल्लवी (जो देवी सीता का किरदार निभा रही हैं), निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा जैसे कई बड़े नाम एक साथ नजर आए।