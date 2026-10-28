यश लॉस एंजिल्स प्रीमियर में रावण का शाही अंदाज लेकर पहुंचे, ब्रोच बना चर्चा का विषय
यश ने 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' के लॉस एंजिल्स प्रीमियर में अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान खींचा।
वह काले रंग के आउटफिट में पहुंचे थे और उस पर दस सिर वाले रावण से प्रेरित एक शानदार सोने का ब्रोच लगा था, जिसने सबकी नजरें अपनी ओर खींचीं।
डेविड गेफेन थिएटर में हुए इस कार्यक्रम में रणबीर कपूर (जो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं), साई पल्लवी (जो देवी सीता का किरदार निभा रही हैं), निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा जैसे कई बड़े नाम एक साथ नजर आए।
यह है 'रामायण' की स्टार कास्ट
फिल्म की स्टारकास्ट में सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में दिखाई देंगे। प्राइम फोकस स्टूडियोज, डीएनईजी और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स ने मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया है।
'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' 5 नवंबर, 2026 को दर्शकों के सामने रिलीज होने वाली है। इसकी दमदार स्टारकास्ट और क्लासिक महाकाव्य की कहानी को नए अंदाज में पेश करने के चलते, यह फिल्म अभी से ही फैन के बीच खूब चर्चा बटोर रही है।