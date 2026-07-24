'रामायण' में यश ने रावण का किरदार निभाने पर की बात, जानिए क्या बोले?

यश ने बताया कि रावण की भूमिका निभाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि वे इस प्रतिष्ठित और चर्चित किरदार को एक नया अंदाज देना चाहते थे।

यश ने कहा, 'इस किरदार को एक अलग तरीके से निभाने और फिर भी इसे प्रामाणिक दिखाने के लिए, यह एक चुनौतीपूर्ण काम था। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है, जो मेरे लिए बहुत रोमांचक हो सकती है।'

फिल्म में साई पल्लवी सीता की भूमिका में दिखेंगी, वहीं सनी देओल हनुमान के किरदार में होंगे। यह फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी, पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा दिवाली 2027 में।