यशराज ने 'ये प्रेम मोल लिया' पर खेला बड़ा दांव, संभाली विदेशों में रिलीज की कमान
क्या है खबर?
सूरज बड़जात्या की बहुप्रतीक्षित पारिवारिक फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, अब यशराज फिल्म्स (YRF) ने इस फिल्म के ओवरसीज (विदेश) डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल कर लिए हैं। शुद्ध पारिवारिक मनोरंजन के रूप में पेश की जा रही इस फिल्म को YRF के साथ जुड़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत और बड़ी रिलीज मिलना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर फिल्म विदेशों में भी कमाई के झंडे गाड़ने के लिए तैयार है।
जिम्मेदारी
विदेशों में भी बजेगा 'ये प्रेम मोल लिया' का डंका
यशराज फिल्म्स (YRF) की डिस्ट्रीब्यूशन टीम अब इस पारिवारिक फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों तक पहुंचाएगी।
ट्रेड से जुड़े सूत्रों की मानें तो ओवरसीज मार्केट में YRF का जलवा और नेटवर्क बहुत मजबूत है। वे हर देश के बड़े से बड़े सिनेमाघरों में फिल्म को बेहतरीन स्क्रीन्स दिलाने का हुनर रखते हैं।
YRF का साथ मिलने से साफ है कि 'ये प्रेम मोल लिया' को विदेशों में बहुत बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा, जिससे रिकॉर्डतोड़ कमाई की उम्मीद है।
साझेदारी
राजश्री और YRF की फिर जुड़ी जोड़ी
'ये प्रेम मोल लिया' का निर्माण राजश्री प्रोडक्शंस कर रहा है। इसके जरिए राजश्री और YRF चौथी बार साथ आ रहे हैं।
दोनों बैनरों का ये साथ साल 2003 में आई फिल्म 'मै प्रेम की दीवानी हूं' से शुरू हुआ था, जिसका ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन भी YRF ने ही संभाला था।
इसके बाद सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी पिछली फिल्म 'ऊंचाई' (2022) को भी YRF ने भारत और विदेशों समेत पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर रिलीज किया था।
कमान
YRF ने संभाला था सूरज बड़जात्या के बेटे की पहली फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन
साल 2023 में आई फिल्म 'दोनों' का भारत में डिस्ट्रीब्यूशन भी यशराज फिल्म्स ने ही संभाला था। ये फिल्म सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश बड़जात्या की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी, जिससे सनी देओल के बेटे राजवीर देओल और पूनम ढिल्लों की बेटी पालोमा ढिल्लों ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था।
YRF ने इस फिल्म को भारत के लगभग हर बड़े सर्किटमुंबई, दिल्ली/उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मैसूर, तमिलनाडु/केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर रिलीज किया था।
रिलीज
कब रिलीज हो रही 'ये प्रेम मोल लिया'
विदेश में रिलीज तय होने के बाद अब 'ये प्रेम मोल लिया' के भारत में डिस्ट्रीब्यूशन पर सबकी नजरें टिकी हैं।
राजश्री के ब्रांड नाम, सूरज बड़जात्या की पारिवारिक अपील और आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की चर्चित जोड़ी के कारण इसके घरेलू राइट्स पाने के लिए ट्रेड मार्केट में काफी होड़ है।
खास बात ये भी है कि फिल्म के दोनों मुख्य कलाकार YRF टैलेंट से जुड़े हैं। ये बहुप्रतीक्षित पारिवारिक फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।