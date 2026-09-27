'ये प्रेम मोल लिया' की कमान यशराज के हाथ

यशराज ने 'ये प्रेम मोल लिया' पर खेला बड़ा दांव, संभाली विदेशों में रिलीज की कमान

लेखन नेहा शर्मा 12:31 pm Sep 27, 202612:31 pm

क्या है खबर?

सूरज बड़जात्या की बहुप्रतीक्षित पारिवारिक फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, अब यशराज फिल्म्स (YRF) ने इस फिल्म के ओवरसीज (विदेश) डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल कर लिए हैं। शुद्ध पारिवारिक मनोरंजन के रूप में पेश की जा रही इस फिल्म को YRF के साथ जुड़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत और बड़ी रिलीज मिलना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर फिल्म विदेशों में भी कमाई के झंडे गाड़ने के लिए तैयार है।